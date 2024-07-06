"До сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ. Если будут предложения, обязательно рассмотрю", - цитирует слова Антича Metaratings.
На данный момент Никола Антич является игроком сербского "Партизана", в составе которого провел 42 матча в официальных турнирах и отдал 2 голевые передачи. В Российской Премьер-Лиге футболист выступал за подмосковные "Химки". Он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Также сербский защитник выступал за такие клубы как солигорский "Шахтер", "Войводина", "Црвена Звезда", "Ягодина" и "Рад".
Трансферная стоимость Николы Антича оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 800 тысяч евро.
Антич: до сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ
Экс-защитник подмосковных "Химок" Никола Антич высказался о своем желании вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ТАСС