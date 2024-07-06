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Антич: до сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ

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Экс-защитник подмосковных "Химок" Никола Антич высказался о своем желании вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ТАСС
"До сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ. Если будут предложения, обязательно рассмотрю", - цитирует слова Антича Metaratings.

На данный момент Никола Антич является игроком сербского "Партизана", в составе которого провел 42 матча в официальных турнирах и отдал 2 голевые передачи. В Российской Премьер-Лиге футболист выступал за подмосковные "Химки". Он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Также сербский защитник выступал за такие клубы как солигорский "Шахтер", "Войводина", "Црвена Звезда", "Ягодина" и "Рад".

Трансферная стоимость Николы Антича оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 800 тысяч евро.

Химки Чемпионат России ПЛ Российские трансферы
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