Заварзин - о назначении Гаранина в "Пари НН": похоже на клоунаду, ничего он не сделает

назначение Вадима Гаранина главным тренером "Пари НН". Бывший гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал назначение Вадима Гаранина главным тренером "Пари НН".

- Все это похоже на очередную клоунаду. Кого, кроме "Сочи", Гаранин тренировал? Какие-то медийные команды? Чего он добился? Его приглашает клуб, который представляет хороший город и располагает хорошим стадионом... Не знаю, надо было дать Шпилевскому доработать. Но, видимо, там коса на камень нашла. Ничего Гаранин не сделает за три тура, - сказал Заварзин.



Напомним, "Пари НН" ранее сообщил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера. Нижегородская команда с 22 очками идёт на 15-й строчке в РПЛ.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info