Объявлены составы на матч "Атлетико" - "Арсенал"

"Атлетико" сыграет с "Арсеналом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Команды уже определились с игроками, которые начнут поединок с первых минут.

"Атлетико": Облак, Пубиль, Руджери, Льоренте, Ганцко, Симеоне, Коке, Кардозо, Гризманн, Лукман, Альварес.

"Арсенал": Райя, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьёкереш, Мадуэке.

Ответный матч противостояния состоится 5 мая.

Добавим, что в финальном матче победитель этого противостоянии сыграет сильнейшим в паре "ПСЖ" - "Бавария".

