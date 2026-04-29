Объявлены составы на матч "Атлетико" - "Арсенал"

"Атлетико" сыграет с "Арсеналом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Команды уже определились с игроками, которые начнут поединок с первых минут.Облак, Пубиль, Руджери, Льоренте, Ганцко, Симеоне, Коке, Кардозо, Гризманн, Лукман, Альварес.Райя, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьёкереш, Мадуэке.Ответный матч противостояния состоится 5 мая.Добавим, что в финальном матче победитель этого противостоянии сыграет сильнейшим в паре "ПСЖ" - "Бавария".