Дасаев ответил, что нужно сделать Сафонову, чтобы превзойти его

"Для этого Матвею нужно много работать. Вратарь становится великим не за один-два сезона, а за 5-10 лет на высоком уровне. Главное, чтобы он был не роботом в воротах, а думающим голкипером.Сафонову нужно прорабатывать все моменты и исправлять ошибки. Безусловно, я желаю ему достичь самых высоких результатов", - сказал Дасаев Sport24.
Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за французский клуб голкипер провел 23 матча, пропустил 24 гола и отыграл 11 встреч на ноль.
Ринат Дасаев играл за "Волгарь", "Спартак" и "Севилью". Российский голкипер является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.