Дасаев ответил, что нужно сделать Сафонову, чтобы превзойти его

Бывший игрок сборной СССР и "Спартака" Ринат Дасаев высказался о голкипере "ПСЖ" Матвее Сафонове.
Ринат Дасаев заявил, что Матвею Сафонову нужно быть думающим голкипером и исправлять свои ошибки.

"Для этого Матвею нужно много работать. Вратарь становится великим не за один-два сезона, а за 5-10 лет на высоком уровне. Главное, чтобы он был не роботом в воротах, а думающим голкипером.
Сафонову нужно прорабатывать все моменты и исправлять ошибки. Безусловно, я желаю ему достичь самых высоких результатов", - сказал Дасаев Sport24.

Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за французский клуб голкипер провел 23 матча, пропустил 24 гола и отыграл 11 встреч на ноль.

Ринат Дасаев играл за "Волгарь", "Спартак" и "Севилью". Российский голкипер является двукратным чемпионом СССР в составе красно-белых.

