Мостовой ответил, кто ведет "Краснодар" к чемпионству: не Мусаев

"Что бы ни выиграл Мусаев в будущем, для меня он все равно останется нефутбольным человеком. В этом сезоне у "Краснодара" отличные шансы на чемпионство, но ведет их к этой победе Кордоба, а не Мусаев.Убери оттуда Кордобу - я не уверен, что Мусаев справился бы со своей работой. На поле играют футболисты, и они все решают", - сказал Мостовой "РБ Спорту".
Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 36 матчей, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 60 очков в 27 матчах.