Экс-игрок ЦСКА ответил, какие футболисты могут усилить "армейцев"

"ЦСКА надо проанализировать ситуацию вокруг своих воспитанников: Кучаева, Ермакова, Олейникова, Марадишвили, Сильянова, Караваева. Возможно, кто-то из них захотел бы вернуться в ЦСКА.Надо рассматривать того же Олейникова. Тут надо понимать, подойдёт ли он тренерскому штабу", - сказал Масалитин Metaratings.
На данный момент московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 27 матчах. Подопечные Фабио Челестини одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений в чемпионате.