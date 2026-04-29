Экс-игрок ЦСКА ответил, какие футболисты могут усилить "армейцев"

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, каких футболистов можно пригласить в клуб.
Валерий Масалитин заявил, что ЦСКА стоит рассмотреть Константина Кучаева, Никиту Ермакова, Ивана Олейникова, Константина Марадишвили, Александра Сильянова и Вячеслава Караваева.

"ЦСКА надо проанализировать ситуацию вокруг своих воспитанников: Кучаева, Ермакова, Олейникова, Марадишвили, Сильянова, Караваева. Возможно, кто-то из них захотел бы вернуться в ЦСКА.
Надо рассматривать того же Олейникова. Тут надо понимать, подойдёт ли он тренерскому штабу", - сказал Масалитин Metaratings.

На данный момент московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 27 матчах. Подопечные Фабио Челестини одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений в чемпионате.


