"Цели на новый сезон? Играть в свою игру и побеждать в каждом матче", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 "Ростов" занял седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 43 очка. Юажне вылетели из Кубка России, уступив во втором полуфинале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Валерия Карпина сыграет на своём поле с московским ЦСКА.
Капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал о целях команды на сезон
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов назвал главную цель команды в следующем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"