Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
6 - 0 6 0
СоколЗавершен
Рубин
18:00
ЕнисейНе начат
Спартак
18:30
УфаНе начат
Нижний Новгород
19:00
Нови ПазарНе начат
ЦСКА
19:30
ПартизанНе начат

Капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал о целях команды на сезон

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов назвал главную цель команды в следующем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"
"Цели на новый сезон? Играть в свою игру и побеждать в каждом матче", - цитирует Глебова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 "Ростов" занял седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 43 очка. Юажне вылетели из Кубка России, уступив во втором полуфинале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Валерия Карпина сыграет на своём поле с московским ЦСКА.

Ростов Данил Глебов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится