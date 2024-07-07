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"Химки" подтвердили переговоры по поводу трансфера Сако

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Инвестор "Химок" Туфан Садыгов подтвердил информацию о том, что подмосковный клуб ведет переговоры с защитником "Монпелье" Фалайе Сако.
Фото: ФК "Монпелье"
"Химки" ведут переговоры с Сако. Переговоров вообще много ведется, но могу подтвердить интерес", - цитирует слова Садыгова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фалайе Сако перейдет в "Химки" на правах аренды с опцией выкупа.

Футболист является игроком французского "Монпелье", в составе которого провел 55 матчей в официальных турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Ранее он выступал за такие клубы как "Сент-Этьен", "Витория Гимарайнш" и "Сент-Трюйден".

Трансферная стоимость правого защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.

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