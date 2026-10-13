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Слуцкий прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром" в 10-м туре РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги центрального матча 10-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Мое мнение — "Краснодар" слишком много позволил "Зениту" до 0:3. Потом, когда уже "Краснодар" вернулся в игру, а счет стал 2:3… Ну, конечно же, Тормена очень сильно подвел свою команду.

Оставаться вдесятером, когда любая замена тебя ослабляет… Любая. Петров — ослабляет, к сожалению, Боселли — ослабляет, Оздоев — не усиливает. То есть все. Это сразу приговор в этой ситуации", - сказал Слуцкий.

"Зенит" одержал гостевую победу над "Краснодаром" в центральном матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "Ozon Арене" в Краснодаре и закончилась со счетом 3:2. По ходу игры гости вели 3:0.

Напомним, "быки" сократили счет, забив два мяча, однако на 80-й минуте остались вдесятером после прямой красной карточки защитнику Витору Тормене.

Таким образом краснодарцы не знают побед на протяжении четырех туров чемпионата подряд, трижды за это время сыграв вничью и потерпев поражение.

Источник: YouTube-канал Fonbet

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