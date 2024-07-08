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Источник: Станкович будет сам принимать решение по форварду "Спартака" Николсону

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Главный тренер "Спартака" Деян Станкович будет сам принимать решение по будущему ямайского нападающего Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, сербский специалист хочет посмотреть на форварда на тренировках, а потом примет решение касательно продолжения его карьеры в московской команде.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" не рассчитывает на Шамара Николсона в следующем сезоне и будет искать игроку новый клуб. Однако позже агент ямайского футболиста уведомил, что его клиент вернется в расположение московского клуба после Кубка Америки и не намерен уходить.

В прошлом сезоне Шамар Николсон выступал на правах аренды во французском "Клермоне", в составе которого провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 5 миллионов евро, контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings

Шамар Николсон Спартак Деян Станкович
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