По информации источника, сербский специалист хочет посмотреть на форварда на тренировках, а потом примет решение касательно продолжения его карьеры в московской команде.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" не рассчитывает на Шамара Николсона в следующем сезоне и будет искать игроку новый клуб. Однако позже агент ямайского футболиста уведомил, что его клиент вернется в расположение московского клуба после Кубка Америки и не намерен уходить.
В прошлом сезоне Шамар Николсон выступал на правах аренды во французском "Клермоне", в составе которого провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 5 миллионов евро, контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Metaratings
Источник: Станкович будет сам принимать решение по форварду "Спартака" Николсону
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович будет сам принимать решение по будущему ямайского нападающего Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"