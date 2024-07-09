"Трансферное окно открыто, изменения будут. Кто-то уйдет. Посмотрим, какое количество футболистов покинет команду в зависимости от предложений. Прежде всего это касается игроков, которые хотели бы получать больше игровой практики. Мы будем думать, кого можем отпустить. Времени еще достаточно, многое может произойти", — приводит слова Семака "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб из Санкт-Петербурга могут покинуть Клаудиньо (интерес к нему подтвердил президент бразильского "Фламенго"), Иван Сергеев (о его возвращении желают в самарских "Крыльях Советов") и Вильсон Изидор (его хочет арендовать французский "Брест"). В то же время состав сине-бело-голубых уже пополнили вратарь "Балтики" Евгений Латышонок, полузащитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков, полузащитник "Краснодара" Сергей Волков и нападающий "Локомотива" Максим Глушенков.
Официально сезон-2024/25 "Зенит" откроет для себя 13 июля матчем за Суперкубок России против "Краснодара". Встреча состоится в Волгограде, начало - в 20:30 по московскому времени.
Семак - о ближайших изменениях в "Зените": кто-то уйдет
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о ближайших изменениях, которые произойдут в составе "Зенита" в текущее межсезонье.
Фото: ФК "Зенит"