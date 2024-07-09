"Мне кажется, они (болельщики "Спартака") задаются вопросом, как сделать так, чтобы "Зенит" не стал чемпионом. Для них это более актуально, чем чемпионство "Спартака". (Смеется), - сказал Аршавин.
Напомним, в последний раз московский "Спартак" становился чемпионом в сезоне 2016-17, тогда команду возглавлял итальянский тренер Массимо Каррера. До этого красно-белые завоёвывали золотые медали в 2001 году под руководством российского специалиста Олега Романцева. Петербургский "Зенит" последние шесть сезонов неизменно становится чемпионом, в прошедшем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака в шестой раз подряд заняла первое место с 57-ю набранными очками, опередив своих соперников всего на один балл.
Источник: "РБ Спорт"
Аршавин: мне кажется, болельщики "Спартака" задаются вопросом, как сделать так, чтобы "Зенит" не стал чемпионом
Бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" высказался по поводу ожиданий болельщиков "Спартака" на следующий сезон.
Фото: РИА Новости