"Давайте подождем официального заявления о переходе Соболева в "Зенит" и суммы трансфера - это очень важно в данной ситуации.
Я тоже переходил из "Спартака" в "Зенит"? У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером "Спартака", вот и все. Наши переходы нельзя сравнивать - каждый трансфер индивидуален", - сказал Быстров.
27-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев этим летом может перейти в петербургский "Зенит". Как пишут СМИ, клубы близки к договоренности по трансферу и переход состоится в ближайшее время. Сообщается, что эта покупка обойдется сине-бело-голубым в 10 миллионов евро, но с учетом бонусов сумма может вырасти до 12 миллионов.
Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" в 2020 году, на счету форварда 139 матчей, 52 гола и 38 результативных пасов. В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью ассистами.
Источник: Sport24
Быстров: я тоже переходил из "Спартака" в "Зенит". Разница в том, что Соболев не был лидером
Бывший футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Спартак"