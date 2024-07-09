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Быстров: я тоже переходил из "Спартака" в "Зенит". Разница в том, что Соболев не был лидером

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Бывший футболист "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Давайте подождем официального заявления о переходе Соболева в "Зенит" и суммы трансфера - это очень важно в данной ситуации.
Я тоже переходил из "Спартака" в "Зенит"? У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером "Спартака", вот и все. Наши переходы нельзя сравнивать - каждый трансфер индивидуален", - сказал Быстров.

27-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев этим летом может перейти в петербургский "Зенит". Как пишут СМИ, клубы близки к договоренности по трансферу и переход состоится в ближайшее время. Сообщается, что эта покупка обойдется сине-бело-голубым в 10 миллионов евро, но с учетом бонусов сумма может вырасти до 12 миллионов.

Соболев перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" в 2020 году, на счету форварда 139 матчей, 52 гола и 38 результативных пасов. В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью ассистами.

Источник: Sport24

Спартак Зенит Владимир Быстров Российские трансферы Александр Соболев
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