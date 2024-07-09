"Мы планируем, что клуб пополнят ещё минимум два футболиста. В том числе центральный защитник? Да, для комплекта нам нужно четыре центральных защитника", - приводит слова главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что основной центральный защитник "быков" в прошлом сезоне Хуниор Алонсо не собирается возвращаться в клуб. По данным СМИ, парагваец уже согласовал контракт с бразильским "Атлетико Минейро". Таким образом, в расположении Мурада Мусаева остается всего три центральных защитника, бразильцы Кайо и Витор Тормена, а также 19-летний воспитанник Георгий Арутюнян.
В летнее трансферное окно "Краснодар" уже осуществил три трансфера. Из "Рубина" бесплатно перешел голкипер Юрий Дюпин. Также, в статусе свободного агента в клуб из "Динамо" вернулся нападающий Федор Смолов. Полузащитник Данила Козлов был приобретен у "Балтики" за 1.25 миллиона евро.
"Краснодар" планирует осуществить трансфер центрального защитника
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев поделился подробностями работы клуба в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Краснодара"