Гарсия рассказал, как изменились тренировки "Спартака" с Карседо

"В целом футбол — это эмоции, позитивная энергия.
С приходом тренерского штаба появилось что-то новое, конечно. Новые эмоции, новая энергия.Надеюсь, что это принесет нам удачи и позволит побеждать", — приводит слова Гарсии "Матч ТВ".
Карседо возглавил московскую команду в январе. До него пост главного тренера занимал Деян Станкович, который покинул "Спартак" в ноябре 2025 года. Испанец подписал трудовое соглашение с российским клубом до лета 2028 года.
После 18-ти туров чемпионата России "Спартак" занял шестое место в турнирной таблице. По итогам первой части сезона команда набрала 29 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.