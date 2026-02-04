Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

Гарсия рассказал, как изменились тренировки "Спартака" с Карседо

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия рассказал об изменениях в команде с приходом нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
Фото: Global Look Press
Гарсия отметил, что испанский специалист добавил команде новых эмоций и энергии.

"В целом футбол — это эмоции, позитивная энергия.
С приходом тренерского штаба появилось что-то новое, конечно. Новые эмоции, новая энергия.
Надеюсь, что это принесет нам удачи и позволит побеждать", — приводит слова Гарсии "Матч ТВ".

Карседо возглавил московскую команду в январе. До него пост главного тренера занимал Деян Станкович, который покинул "Спартак" в ноябре 2025 года. Испанец подписал трудовое соглашение с российским клубом до лета 2028 года.

После 18-ти туров чемпионата России "Спартак" занял шестое место в турнирной таблице. По итогам первой части сезона команда набрала 29 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 очков.

