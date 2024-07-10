"Мы не ведем переговоров с Георгием Джикией. Пока не ведем", приводит слова Давида Мелик-Гусейнова "СЭ".
Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в конце сезона после истечения срока действия его контракта с клубом. Ранее сообщалось о том, что услуги игрока были предложены его представителями нескольким клубам РПЛ. В числе главных претендентов на подписание игрока назывались "Локомотив" и "Ростов".
Позже агент Георгия Джикии Вадим Шпинев заявил в интервью, что к его клиенту проявляют интерес клубы из Турции, а сам игрок вряд ли продолжит карьеру в России.
Гендиректор "Пари НН" Мелик-Гусейнов: пока мы не ведем переговоров с Джикией
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов поделился информацией о переговорах с экс-защитником "Спартака" Георгием Джикией.
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