Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Нидерланды
22:00
АнглияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
1 - 1 1 1
ПартизанЗавершен

Бабаев: Помазун - один из лучших вратарей России, сидеть на лавке в его статусе неправильно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о перспективах голкипера Ильи Помазуна в команде.
Фото: "Чемпионат"
"Конечно, Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны. Понятно, что у "Урала" получился тяжёлый сезон, особенно концовка, но Илья много выручал. Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдём решение. Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен. Есть определённый интерес к нему, надо немного подождать", - заявил Бабаев.

Воспитанник ЦСКА Илья Помазун вернулся в московский клуб после истечения срока аренды в "Урале". В минувшем сезоне в составе клуба из Екатеринбурга Помазун принял участие в 29-ти матчах РПЛ, 4-х играх Кубка России и 1 переходный матч за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Основным вратарем ЦСКА по-прежнему остается 38-летний Игорь Акинфеев, который недавно продлил с клубом контракт до лета 2026-го года. Его дублером в прошлом сезоне был 20-летний Владислав Тороп. Ранее агент Ильи Помазуна Алексей Сафонов заявлял, что его клиент хотел бы попробовать свои силы в Европе, а интерес к нему проявляют клубы из топ-4 чемпионата Турции.

Контракт Ильи Помазуна с ЦСКА рассчитан до июля 2028-го года.

Источник: "Матч ТВ"

ЦСКА Роман Бабаев Илья Помазун Урал Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится