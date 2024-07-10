"Конечно, Илье надо играть. Он один из лучших вратарей страны. Понятно, что у "Урала" получился тяжёлый сезон, особенно концовка, но Илья много выручал. Сидеть на лавке в его статусе и возрасте неправильно, поэтому найдём решение. Думаю, что вариант с очередной арендой ни для Ильи, ни для нас неинтересен. Есть определённый интерес к нему, надо немного подождать", - заявил Бабаев.
Воспитанник ЦСКА Илья Помазун вернулся в московский клуб после истечения срока аренды в "Урале". В минувшем сезоне в составе клуба из Екатеринбурга Помазун принял участие в 29-ти матчах РПЛ, 4-х играх Кубка России и 1 переходный матч за сохранение прописки в Премьер-лиге.
Основным вратарем ЦСКА по-прежнему остается 38-летний Игорь Акинфеев, который недавно продлил с клубом контракт до лета 2026-го года. Его дублером в прошлом сезоне был 20-летний Владислав Тороп. Ранее агент Ильи Помазуна Алексей Сафонов заявлял, что его клиент хотел бы попробовать свои силы в Европе, а интерес к нему проявляют клубы из топ-4 чемпионата Турции.
Контракт Ильи Помазуна с ЦСКА рассчитан до июля 2028-го года.
Источник: "Матч ТВ"
Бабаев: Помазун - один из лучших вратарей России, сидеть на лавке в его статусе неправильно
Спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о перспективах голкипера Ильи Помазуна в команде.
Фото: "Чемпионат"