По информации источника, "Фламенго" и "Зенит" в ближайшее время согласуют переход полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. Сообщается, что бразильцы заплатят за игрока 18 миллионов евро. Петербуржцы готовы отпустить бразильца после покупки Максима Глушенкова.
В завершившемся сезоне Клаудиньо принял участие в 43-х матчах за петербургский "Зенит" во всех турнирах и отметился 5-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд, а также завоевала Кубок страны, обыграв в финале "Балтику" со счётом 2:1. 13-го июля сине-бело-голубые сыграют с "Краснодаром" в Волгограде за Суперкубок России.
Источник: "РИА Новости"
Источник: Клаудиньо близок к переходу из "Зенита" во "Фламенго" за 18 миллионов евро
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может перейти в бразильский "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"