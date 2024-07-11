- Слухи насчёт токсичного поведения Соболева на фоне возможного перехода в "Зенит"? Моё мнение по тем тренировкам, на которых я присутствовал, - Саша профессионал и, что бы вокруг ни происходило, тренируется с максимальной самоотдачей. А дальше будет видно. Говорил ли я с ним о будущем? Да. Но оставлю пока без комментариев. Считаю, что Александр важный игрок "Спартака", большой профессионал, который приносит команде пользу. И в целом у меня позитивное к нему отношение, - приводит слова Малышева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о трансферном интересе петербургского "Зенита" к 27-летнему нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву и переговорах двух клубов о возможном трансфере. Также в инфопространстве появлялись слухи о токсичном поведении футболиста на тренировках красно-белых в связи с его желанием перейти к сине-бело-голубым, которое идёт вразрез с позицией клуба, не желающего снижать сумму трансферной компенсации.
В прошедшем сезоне на счету Соболева 34 матча за "Спартак" во всех турнирах, 10 забитых мячей и 9 результативных передач.
Малышев высказался о поведении Соболева в ситуации с возможным уходом из "Спартака" в "Зенит"
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о поведении нападающего Александра Соболева в ситуации с возможным трансфером в "Зенит".
Фото: РИА Новости