"Только "Зенит" впереди планеты всей. Всех набрал, всё у него нормально. А у остальных громких переходов пока не было. Но "Спартак" по своему статусу просто не имеет права ставить другие задачи. Он должен ставить одну задачу - первое место. Второе - это крайний вариант", - цитирует Шикунова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1.
В апреле руководство клуба отправило в отставку испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович, новым главным тренером команды с начала следующего сезона будет Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
Шикунов: "Спартак" должен ставить одну задачу - первое место. Второе - это крайний вариант
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о целях красно-белых на сезон.
Фото: ФК "Спартак"