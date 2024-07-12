"По Кассьерре - замены ему в составе "Зенита" на данный момент нет. Клуб сможет рассматривать эту опцию, только если будет конкретная замена для этого нападающего", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
В прошедшем сезоне Кассьерра в 38 матчах во всех турнирах забил за "Зенит" 24 гола и сделал семь голевых передач, в рамках Российской Премьер-Лиги колумбиец забил 21 гол и стал лучшим бомбардиром. По итогам голосования болельщиков сине-бело-голубых Матео был признан лучшим футболистом "Зенита" в сезоне 2024/25. Контракт 27-летнего форварда с клубом действует до лета 2027 года. Петербуржцы в шестой раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России, а также одержали победы в Кубке и Суперкубке страны.
Аршавин высказался по поводу будущего форварда "Зенита" Матео Кассьерры
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал положение в команде колумбийского нападающего Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"