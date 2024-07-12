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Metaratings: "Спартак" и "Зенит" не могут договориться о сумме трансфера за Соболева

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Московский "Спартак" и "Зенит" не могут сойтись на сумме трансфера за нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
По сообщает источник, клубы не могут прийти к соглашению по сумме трансфера, а также по размеру бонусов. При этом вероятность перехода по-прежнему оценивается как очень высокая, как только денежный вопрос будет разрешен, Соболев вылетит в Санкт-Петербург.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение 27-летнего форварда с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. В прошлом сезоне Соболев провел за красно-белых 34 матча, в которых забил 10 голов и сделал девять ассистов. Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" и "Спартак" близки с соглашению по переходу нападающего, сообщалось, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро, позже в прессе называлась сумма в 8 миллионов без учета бонусов.

Источник: Metaratings

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