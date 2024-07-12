"Весь сезон - нет, но начнет в "Динамо". Предложения? Есть проблемы с рабочими визами. Будет конкретика, будем разговаривать. Пока не закончится чемпионат Европы, ничего не будет происходить. Все захотят тех, кто там себя проявил. Сейчас я Костю даже не дергаю. У него на первом месте стать папой. У него хороший, достойный контракт с "Динамо", - сказал Сафонов.
Констракт Тюкавина с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро. В прошедшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 38 матчах во всех турнирах, отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю голевыми передачами. Нападающий вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ. По ходу сезона российским футболистом, как писали в СМИ, интересовались португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико".
Источник: "РБ Спорт"
Агент Тюкавина: Костя начнет сезон в "Динамо". Предложения? Будет конкретика, будем разговаривать
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал, проведет ли его клиент весь следующий сезон в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"