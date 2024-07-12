"Кто будет конкурировать с "Зенитом" в следующем сезоне? ЦСКА и "Локомотив" входят в группу тех, кто может навязать борьбу. Как они выступят, посмотрим. В принципе, это не самые плохие команды. Понятно, что у «Локо» есть большие потери игроков. У ЦСКА не самое лучшее финансовое положение", - цитирует Аршавина "КП".
По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевал Кубок страны, одержав победу над калининградской "Балтикой" в Суперфинале турнира со счётом 2:1. В мае клуб отметит 100 лет со дня основания команды. Московский "Локомотив" по итогам сезона-2023/2024 расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата, а ЦСКА занял шестое место в итоговой таблице.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", "Локомотив" примет на своём поле тольяттинский "Акрон", а ЦСКА отправится на выезд к "Ростову".
Андрей Аршавин считает, что "Локомотив" и ЦСКА будут претендовать на чемпионство в РПЛ
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин назвал команды, которые будут претендовать на золотые медали РПЛ в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Зенит"