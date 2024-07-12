По информации источника, полузащитник "Торино" Иван Илич в ближайшие несколько дней вылетит в Россию для завершения перехода в петербургский "Зенит".
Ранее в СМИ сообщалось, что Иван Илич подпишет контракт с "Зенитом" до лета 2029 года и будет получать 3,5 миллионов евро в год. В завершившемся сезоне полузащитник провёл за итальянский "Торино" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро.
В летнее трансферное окно "Зенит" приобрёл нападающего Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также голкипера Евгения Латышонка.
Источник: "СЭ".
"СЭ": полузащитник "Торино" Илич в ближайшие несколько дней вылетит в Россию для перехода в "Зенит"
Полузащитник Иван Илич в ближайшие несколько дней прибудет в "Россию" для перехода в "Зенит".
Фото: GETTY IMAGES