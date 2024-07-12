"Спартак" не будет бороться за тройку. Они будут бороться за четвёртое-пятое место. Если есть бардак, то бардак и есть. В этом году будет так же. Зато потом все скажут, что я виноват во всех грехах "Спартака" (смеётся). Всё время ведь говорят. Но они ведь всё хотят чем-то удивить, но кого и чем они хотят удивить?", - цитирует Канчельскиса Legalbet.
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. В апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, новым главным тренером команды стал Деян Станкович, ранее работавший в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде".
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 московский "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом".
Канчельскис: "Спартак" не будет бороться за тройку в РПЛ
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о московском "Спартаке".
Фото: РФС