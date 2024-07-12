"Могу подтвердить интерес к Помазуну из Франции, Швейцарии и Бельгии, но пока здесь обсуждать нечего. Трансферы любят тишину. Есть вероятность того, что Илья уедет за границу", - цитирует Сафонова Sport24.
В завершившемся сезоне Илья Помазун выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды - голкипер провёл за "шмелей" во всех турнирах 34 матча, пропустил 50 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Права на вратаря принадлежат московскому ЦСКА.
Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2 миллиона евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее агент вратаря заявлял, что Помазун хочет бороться за место в основном составе ЦСКА.
Агент Помазуна: могу подтвердить интерес к Илье из Франции, Швейцарии и Бельгии
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, заявил, что его клиент может уехать в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Урал"