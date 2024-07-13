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Полузащитник ЛАСКа Бранко Йовичич может вернуться в РПЛ

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Российские клубы заинтересованы в трансфере сербского опорника Бранко Йовичича.
Фото: официальный сайт "Урала"
31-летний опорный полузащитник австрийского ЛАСКа Бранко Йовичич может продолжить карьеру в России. Как сообщает "РБ Спорт", в услугах серба заинтересованы сразу несколько клубов РПЛ. Контракт Йовичича с его нынешним клубом истекает летом следующего года, однако, футболист может покинуть команду уже в это трансферное окно.

По данным источника, представители Бранко Йовичича ведут переговоры одновременно с несколькими российскими командами. Вероятность возвращения Йовичича в РПЛ оценивается как высокая. Сербский хавбек летом 2014-го года перешел из ЛАСКа в "Амкар", за который выступал до лета 2017-го года.

После нескольких лет в Перми игрок вернулся на родину, где в течение трех сезонов защищал цвета "Црвены Звезды". С осени 2020-го года по февраль 2022-го Иличич был игроком "Урала", в феврале он перешел в ЛАСК за 400 тысяч евро.

Бранко Йовичич ЛАСК Российские трансферы
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