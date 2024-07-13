"Смолов - качественный футболист. Вопроса, влился ли он в коллектив, не стоит - он играл в "Краснодаре", его там знают. Думаю, Фёдор способен справиться с заменой Кордобы в этом матче", - цитирует Пикущака "Чемпионат".
Напомним, что сегодня, 13-го июля, "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России - встреча состоится в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене". В составе южан будет отсутствовать форвард Джон Кордоба и полузащитник Кевин Кастаньо, так как оба игрока выступают за сборную Колумбии на Кубке Америки.
Фёдор Смолов перешёл из "Динамо" в "Краснодар" на правах свободного агента, ранее нападающий уже выступал за "быков" и провёл за команду во всех турнирах 101 матч. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Пикущак: Смолов способен заменить Кордобу в "Краснодаре"
Экс-игрок "Краснодара" Игорь Пикущак считает, что Фёдор Смолов может заменить Джона Кордобу.
Фото: ФК "Краснодар"