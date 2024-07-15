"Я бы не сказал, что интриги не будет в новом сезоне РПЛ. В том году говорили, что ее не будет. Но она всё-таки была. И в этом будет. Нам главное не расслабляться и не допускать ошибок, которые были в том сезоне. Будет интересный сезон", - цитирует Сергеева "Чемпионат".
В сезоне 2023/2024 петербургский "Зенит" завоевал требл, одержав победу в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны. Напомним, свой шестой подряд чемпионский титул команда добыла в последнем туре, выиграв у "Ростова" (2:1). Новый сезон сине-бело-голубые также начали с победы в Суперкубке России, одолев серебряного призера "Краснодар" со счетом 4:2.
В ближайшую субботу, 20 июля, "Зенит" в рамках первого тура российской Премьер-лиги отправится в Самару на игру против "Крыльев Советов".
Нападающий "Зенита" Сергеев: в том году говорили, что интриги в РПЛ не будет. Но она была. И в этом сезоне будет
Форвард "Зенита" Иван Сергеев высказался об интриге в новом сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com