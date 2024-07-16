Матчи Скрыть

Агент Джикии и Миранчука рассказал, когда наступит ясность по поводу их новых клубов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Вадим Шпинев, работающий с Георгием Джикией и Антоном Миранчуком, прокомментировал будущее своих клиентов.
Фото: РИА Новости
"У парней, Антона и Георгия, прекрасное будущее. Все всё узнают в свое время. Ясность по поводу их новых клубов наступит до 1 сентября", - приводит слова агента "РИА Новости".

28-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук является воспитанником московского "Локомотива". В конце июня у него, как и у бывшего защитника столичного "Спартака" Гергия Джикии, закончился срок контракта с клубом. На данный момент оба игрока находятся в статусе свободных агентов.

Георгий Джикия Антон Миранчук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится