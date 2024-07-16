"У парней, Антона и Георгия, прекрасное будущее. Все всё узнают в свое время. Ясность по поводу их новых клубов наступит до 1 сентября", - приводит слова агента "РИА Новости".
28-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук является воспитанником московского "Локомотива". В конце июня у него, как и у бывшего защитника столичного "Спартака" Гергия Джикии, закончился срок контракта с клубом. На данный момент оба игрока находятся в статусе свободных агентов.
Агент Джикии и Миранчука рассказал, когда наступит ясность по поводу их новых клубов
Агент Вадим Шпинев, работающий с Георгием Джикией и Антоном Миранчуком, прокомментировал будущее своих клиентов.
Фото: РИА Новости