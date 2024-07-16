"В РПЛ существует определенный лимит, поэтому пригласить всех невозможно. У нас хороший состав, отличные игроки. Если приедет кто-то еще, мы будем только рады. Неймар? Это было бы великолепно. Если бы такой игрок, как Неймар, присоединился к "Зениту", это было бы просто супер", - сказал Сантос.
В настоящее время 32-летний бразильский нападающий Неймар играет в чемпионате Саудовской Аравии за клуб "Аль-Хилаль". Его трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. До этого бразилец выступал за "Пари Сен-Жермен", "Барселону" и бразильский клуб "Сантос". Дуглас Сантос присоединился к "Зениту" летом 2019 года, на его счету 181 игра в футболке сине-бело-голубых и семь забитых мячей.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос: если бы Неймар присоединился к "Зениту", это было бы просто супер
Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос оценил возможность приглашения в команду своего звездного соотечественника Неймара.
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