"До конца месяца решение по его будущему будет принято. Состояние здоровья Марио улучшается. Он уже тренируется в общей группе", - цитирует Медведева "СЭ".
Марио Фернандес перешёл в петербургский "Зенит" летом 2023 года из бразильского "Интернасьоналя" за 365 тысяч евро. В прошлом сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт 33-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Александр Медведев высказался о будущем защитника Марио Фернандеса в "Зените"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"