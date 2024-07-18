"Игру в Самаре он пропустит. Что касается последующих матчей, то нужно смотреть, насколько быстро будет проходить процесс восстановления, реабилитации и набора формы", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Бразильский центральный защитник Родригао получил повреждение в матче "Зенита" и "Краснодара" в Суперкубке России. Футболист открыл счет в матче ударом головой на 13-й минуте. На 67-й минуте Родригао был заменен из-за травмы. "Зенит" одержал победу со счетом 4:2.
Первый тур РПЛ сезона 2024/25 пройдет 20-22-го июля. Сине-бело-голубые начнут чемпионат в Самаре матчем против "Крыльев Советов". Игра состоится в субботу, 20-го июля.
Защитник "Зенита" Родригао не сыграет с "Крыльями Советов" в первом туре РПЛ из-за травмы в Суперкубке России
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал, что бразилец Родригао не сможет принять участие в матче 1-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".
Фото: "Чемпионат"