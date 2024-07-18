"Лоуренс получил визу, он уже в России. В ближайшее время он вылетит в Махачкалу", - цитирует слова Селюка "РБ Спорт".
В данный момент Николас Лоуренс является свободным агентом. Последним клубом футболиста стал турецкий "Карагюмрюк", в составе которого он провел 26 матчей без результативных действий. Отметим, что ранее нигерийский защитник играл в России за такие клубы как "Тамбов", "Химки" и "Олимп-Долгопрудный".
Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 150 тысяч евро.
Лоуренс перейдет в махачкалинское "Динамо"
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Николаса Лоуренса, поделился информацией о том, что в скором времени его клиент перейдет в махачкалинское "Динамо".
Фото: ФК "Химки"