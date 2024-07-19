"Локомотив" ждет тяжелый матч. "Акрон" будет стараться доказать, что не зря ворвался в РПЛ. Мне кажется, в этой встрече может быть ничья. "Локомотив" ослаб, немало игроков ушло из команды. Сейчас железнодорожники на перепутье и еще не знают, как и во что им играть", - считает Наумов.
Московский "Локомотив" и дебютант лиги "Акрон" откроют новый сезон РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Напомним, в это летнее трансферное окно "Локомотив" потерял своих лидеров: Максим Глушенков перешел в "Зенит", а Антон Миранчук покинул команду в статусе свободного агента. Состав "железнодорожников" пополнили нападающий Дмитрий Воробьев, перешедший из "Оренбурга", а также 30-летний полузащитник Артем Тимофеев. В прошлом сезоне "Локомотив" занял четвертое место, набрав 53 очка и отстав от чемпиона "Зенита" на четыре балла.
Источник: "Матч ТВ"
Наумов: "Локомотив" ослаб, немало игроков ушло из команды. В матче с "Акроном" может быть ничья
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" с тольяттинским "Акроном" в рамках 1-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"