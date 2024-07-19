"Конечно, главный фаворит сезона - "Зенит". Но, наверное, самолюбие других команд должно проснуться. "Краснодар", "Динамо", "Спартак", ЦСКА и "Локомотив" имеют хороший бюджет, инфраструктуру. Шесть сезонов подряд чемпионство выигрывает только "Зенит", не может же одна команда так долго побеждать. И у тренеров, и у руководителей должно сыграть внутри, так что я жду интриги и конкуренции в чемпионате", - заявил Семин.
"Зенит" завоевал шестой подряд титул чемпиона России по итогам сезона 2023/24. Сине-бело-голубые набрали 57 очков в 30-ти турах и на 1 очко в итоговой таблице опередили "Краснодар" и "Динамо", которые заняли, соответственно, 2-е и 3-е места. В заключительном туре прошлого сезона "Краснодар" переиграл "Динамо" (1:0), а "Зенит" одолел "Ростов" (2:1), что позволило подопечным Сергея Семака завоевать золотые медали.
Новый сезон РПЛ стартует 20-го июля. В первом матче сезона московский "Локомотив" примет на своем поле дебютанта РПЛ "Акрон". "Зенит" в 1-м туре встретится в Самаре с "Крыльями Советов", ЦСКА сыграет на выезде с "Ростовом", "Динамо" примет воронежский "Факел". "Спартак" и "Краснодар" проведут свои матчи 1-го тура на выезде 21-го июля, соответственно, против "Оренбурга" и "Ахмата".
Источник: "Матч ТВ"
Семин: шесть сезонов подряд "Зенит" становится чемпионом, у других команд должно проснуться самолюбие
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.
Фото: "Чемпионат"