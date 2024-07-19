"Стопроцентной уверенности в том, что "Зенит" станет чемпионом нет ни у кого. Есть большая вероятность, что так будет, учитывая работу клуба. Не скажу, что "Зенит" серьезно усилился. В новом сезоне борьба за чемпионство будет более напряженной, чем в прошлом. Топ?клубы почувствовали запах крови. "Зениту" повезло в концовке сезона 2023/24", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
После 29-го тура РПЛ сезона-2023/2024 московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" (0:1), а команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стала чемпионом России в шестой раз кряду.
Сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны в прошлом сезоне - в Суперфинале турнира петербуржцы одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1. "Зенит" в матче за Суперкубок России одержал победу над "Краснодаром" со счётом 4:2.
Ташуев: в новом сезоне борьба за чемпионство будет более напряженной, чем в прошлом
Бывший тренер "Факела" Сергей Ташуев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Факел"