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Смородская: Дзюба уже никому не поможет в РПЛ, у него уже далеко не та форма

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Дзюба уже никому не поможет в РПЛ, у него уже далеко не та форма и не кондиции. Это было видно по его последним играм за "Локомотив", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

В завершившемся сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нападающий покинул клуб по окончании сезона в связи с истечением срока контракта . Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2 миллиона евро, ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого или в махачкалинское "Динамо".

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