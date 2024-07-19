"Дзюба уже никому не поможет в РПЛ, у него уже далеко не та форма и не кондиции. Это было видно по его последним играм за "Локомотив", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
В завершившемся сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Нападающий покинул клуб по окончании сезона в связи с истечением срока контракта . Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2 миллиона евро, ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Шанхай Шэньхуа" Леонида Слуцкого или в махачкалинское "Динамо".
Смородская: Дзюба уже никому не поможет в РПЛ, у него уже далеко не та форма
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"