"Если Николич привьет ЦСКА характер, которого не было при Федотове, они станут чемпионами. Тогда появится хотя бы шанс побороться с "Зенитом". В прошлом сезоне ЦСКА потерял непозволительно много очков в матчах с аутсайдерами. Хорошая команда так дарить очки не может", – цитирует Пономарева "РБ Спорт".
В сезоне-2023/24 ЦСКА за 30 туров набрал 48 очков (на 9 меньше, чем у чемпиона "Зенита") и занял шестое место в турнирной таблице.
В июне руководство "армейцев" приняло решение уволить Владимира Федотова с поста главного тренера. Новым наставником команды был назначен 44-летний сербский специалист Марко Николич.
Новый сезон ЦСКА начнёт 20 июля выездной встречей против "Ростова". Начало матча - в 20:00 по московскому времени.
Владимир Пономарев назвал условие, при котором ЦСКА станет чемпионом
Советский футболист Владимир Пономарев назвал условие, при котором московский ЦСКА станет чемпионом в новом сезоне РПЛ.
Фото: "РИА Новости"