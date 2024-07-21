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Вратарь "Акрона" Волков: по итогам сезона нас удовлетворит первое место и только

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Голкипер тольяттинского "Акрона" Сергей Волков поделился ожиданиями от игры команды в начавшемся сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Акрон"
"Главная цель - не отбирать иногда очки у грандов, а только побеждать от игры к игре. По итогам сезона "Акрон" удовлетворит первое место и только", - сказал Волков.

В минувшую субботу "Акрон" и московский "Локомотив" открывали новый сезон российского чемпионата. В матче на "РЖД Арене" победу одержали "железнодорожники" со счетом 3:2. В составе хозяев голами отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и новичок команды нападающий Дмитрий Воробьев. За гостей свои мячи забили Солтмурад Бакаев и Ауб-Саид Эльдарушев. Во втором туре тольяттинцы отправятся в гости к воронежскому "Факелу", а "Локомотив" встретится с московским "Динамо".

Напомним, "Акрон" в прошлом сезоне занял третье место в Первой лиге и заслужил играть в переходных матчах за право выступать в РПЛ. В стыках клуб из Тольятти в двухматчевом противостоянии одолел екатеринбургский "Урал" (3:2).

Источник: Sport24

Акрон
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