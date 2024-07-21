"С Венделом мы в одно время пришли, Клаудиньо через год - довольно давно вместе играем. Конечно, будет жалко, когда столько лет играешь с ребятами в одной команде, и кто-то уходит. Посмотрим. Ничего не могу сказать. Вендел вон как вчера носился. Чемоданного настроения нет", - сказал Андрей Мостовой.
Бразильский полузащитник Вендел присоединился к петербургскому "Зениту" в 2020 году, за это время он провел 124 матча. В 2021-м в "Зенит" перешел другой бразильский полузащитник Клаудиньо. Ранее в СМИ сообщали, что бразильцы могут покинуть сине-бело-голубых этим летом. Как писали в прессе, Вендел подписал контракт с турецким "Галатасараем", в клубе заявили, что полузащитник является игроком "Зенита". Сообщалось, что Клаудиньо может перейти в бразильский "Фламенго".
Источник: "Чемпионат"
Игрок "Зенита" Мостовой - о возможном уходе Вендела и Клаудиньо: чемоданного настроения нет
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой прокомментировал информацию в СМИ о возможном уходе бразильский полузащитников Вендела и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"