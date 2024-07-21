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Медведев высказался о возможном трансфере Илича в "Зенит"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном срыве трансфера полузащитника "Торино" Ивана Илича.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы комментируем трансферы, когда они состоятся", - цитирует Медведева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что трансфер полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича в петербургский "Зенит" может быть заблокирован на уровне правительства РФ. В завершившемся сезоне сербский полузащитник провёл 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Сообщалось, что петербуржцы заплатят за игрока сборной Сербии 25 миллионов евро.

Зенит Александр Медведев Иван Илич Торино Российские трансферы
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