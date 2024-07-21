"У Глушенкова в "Зените" суперначало. Теперь уже один забитый мяч может казаться малым для всех, он поднял планку высоко, и нужно продолжать в том же духе. Но теперь к Глушенкову будут относиться с двойным вниманием противники и болельщики "Зенита", которые будут требовать от него максимум", - цитирует Булыкина "Чемпионат".
Нападающий Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" этим летом за 6,5 миллионов евро. В матче за Суперкубок России против "Краснодара" форвард отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, а петербуржцы одержали победу со счётом 4:2. В прошлом сезоне Глушенков стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги - нападающий повторил рекорд Халка, отдав 16 голевых передач.
Вчера, 20-го июля, команда Сергея Семака одержала победу над самарскими "Крыльями Советов" в 1-м туре РПЛ со счётом 4:0 - Максим Глушенков отметился двумя забитыми мячами. Во 2-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином".
Булыкин: у Глушенкова в "Зените" суперначало - он высоко поднял планку
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"