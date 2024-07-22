"Пока я у себя дома в Калининграде. Поддерживаю форму, тренируюсь. Предложений пока нет. Карьеру я еще не завершил. Переход в "Балтику"? Надо, чтобы мое желание совпало с желанием руководства", - цитирует Стоцкого Metaratings.
В прошлом сезоне защитник Дмитрий Стоцкий провёл за "Пари НН" во всех турнирах 27 матчей и отметился двумя забитыми мячами, всего Стоцкий провёл за нижегородцев 71 встречу и записал на свой счёт пять забитых голов и четыре голевые передачи.
Ранее фланговый защитник был игроком "Уфы", "Балтики" и "Краснодара". Рыночная стоимость 34-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро. Защитник покинул "Пари НН" этим летом на правах свободного агента.
Экс-игрок "Пари НН" Стоцкий: предложений пока нет, но карьеру я еще не завершил
Бывший защитник "Пари НН" Дмитрий Стоцкий высказался о продолжении карьеры.
Фото: ФК "Пари НН"