"Я думаю, что "Спартаку" все-таки следует продавать Соболева. Мне сложно сказать, усилит ли вообще Соболев "Зенит". Там налажена игра, вопрос, как его будут вписывать. Мне кажется, он там может оказаться лишним", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Спартака" Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит" за 10-12 миллионов евро, сообщалось, что сам игрок не против перехода. В завершившемся сезоне форвард провёл за красно-белых во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Бушманов: Соболев в "Зените" может оказаться лишним
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о возможном переходе Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"