"По поводу второго пропущенного мяча: здесь очень большие вопросы к тренеру вратарей. В том сезоне, как мы помним, этим грешил Сергей Песьяков. С уважением к Сергею, на мой взгляд, он очень сильный вратарь. Вчера Саша Максименко допустил такую же ошибку, поэтому я Песьякова и вспомнил. Тренер по вратарям должен делать выводы, чтобы впредь таких глупых ошибок не допускать. Такие ошибки приводят к потере очков. Будь счёт 1:0, то у "Спартака" были бы шансы отыграться", - сказал Аленичев.
Вчера московский "Спартак" проиграл на выезде "Оренбургу со счетом 0:2. Второй мяч подопечные Деяна Станковича пропустили после неудачного розыгрыша у своих ворот. Вратарь Александр Максименко отдал пас на полузащитника Наиля Умярова, но этот пас перехватили оренбуржцы и забили второй гол. Матч в Оренбурге стал первым для нового тренера красно-белых Деяна Станковича. Во втором туре "Спартак" проведет гостевую игру с подмосковными "Химками".
Источник: "Чемпионат"
Аленичев - об ошибке Максименко в матче с "Оренбургом": очень большие вопросы к тренеру вратарей
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал игру вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"