"Это уже до смешного доходит. Кого только ко мне не прилепляли! Пытаются меня как-то осквернить, но все знают, что в Испании был один царь — Мостовой. А так не знаю, что нужно сделать Головину, чтобы стать настоящим царем во Франции. Думаю, вряд ли Головин сможет превзойти Мостового при всем уважении. У меня под 180 голов… Это сколько еще Александру надо забить?", - приводит слова Мостового Sport24.
Александр Головин выступает за "Монако" с июля 2018 г. Монегаски выкупили его у московского ЦСКА за 30 млн евро. За это время россиянин принял участие в 203 матчах (в среднем, 70 мин. за игру), забил 31 гол и отдал 39 голевых передач. В это межсезонье Головин был назначен капитаном "Монако".
В чемпионате Франции лучшее достижение команды за последние 6 лет - 2-е место в сезоне 2023/24. Этой осенью "Монако" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
Мостовой - о том, что Головина называют царем: пытаются меня как-то осквернить, вряд ли Головин превзойдёт Мостового
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о том, что Александра Головина начали называть царём.
Фото: Global Look Press