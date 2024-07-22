"Пропустили, естественно были нехорошие мысли, слишком быстро пропустили и очень просто потеряли мяч в середине поля. Реакция была не очень хорошая. Но весь первый тайм после пропущенного мяча, можно сказать, был очень-очень хороший. Но, к сожалению, второй тайм мы сами себе создали сложности, потому что перестали играть в свой футбол. Это и есть головная боль, о которой я говорил. У нас отсутствует запас прочности. Мы не можем сохранять уровень игры" - сказал Рахимов в эфире "Матч Премьер".
Сегодня, 22 июля, "Рубин" на выезде обыграл "Пари НН" со счётом 4:2. Казанцы впервые с сентября 2021 года забили в матче Российской Премьер-Лиги 4 мяча. В последний раз "Рубину" такое удавалось в матче против "Урала" - тогда он одержал победу 4:0.
В следующем туре команда Рашида Рахимова 27 июля у себя дома встретится с петербургским "Зенитом". Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.
Рахимов - после победы над "Пари НН": у нас отсутствует запас прочности - это головная боль
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал победу над "Пари НН" в первом туре РПЛ.
Фото: Global Look Press