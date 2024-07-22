"Была информация, что "Динамо" предлагает пятилетний контракт и игрок подпишет соглашение после Олимпиады. Это правда? Да", — приводит слова эль-Мехди "СЭ".
На Олимпиаде футболист будет выступать за сборную Марокко. Ее соперниками по группе B стали сборные Аргентины, Ирака и Украины.
С сентября 2023 года Мехди Маухуб выступает за марокканский клуб "Раджа Касабланка". За это время 21-летний нападающий принял участие в 24 матчах (в среднем, мин. за игру), в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу. По оценке интернет портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 600 тыс. евро.
Агент Маухуба подтвердил, что "Динамо" подпишет с игроком долгосрочный контракт
Анис эль-Мехди, агент Мехди Маухуба, подтвердил, что московское "Динамо" подпишет с игроком долгосрочный контракт.
Фото: Королевская марокканская футбольная федерация